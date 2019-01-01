جوارديولا حرم كوتينيو من العودة للدوري الإنجليزي

كيف تسبب جوارديولا في رحيل كوتينيو إلى بايرن ميونخ؟

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حاول نادي برشلونة الإسباني إعادة فيليبي كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي من بوابة مانشستر سيتي ولكن المدرب بيب جوارديولا رفض.

كوتينيو رحل على سبيل الإعارة إلى صفوف بايرن ميونخ مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ النادي الكتالوني كان يرغب في التخلص من كوتينيو خلال الصيف محاولًا استغلال بطولة كوبا أمريكا لتسويقه بشكل جيد.

وأوضحت أنّ البلوجرانا عرض على مانشستر سيتي التعاقد مع اللاعب ولكن جوارديولا رفض لكونه يمتلك كيفين دي بروينه وديفيد سيلفا ولا يبحث عن لاعب في هذا المركز.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة قرر اللجوء إلى باريس سان جيرمان ليكون صاحب الـ 27 عامًا جزءًا من صفقة مواطنه نيمار دا سيلفا ولكن المفاوضات لم تتم على النحو المتوقع.

وفي الأخير نجح برشلونة في إعارة اللاعب إلى بايرن ميونخ مقابل 8.5 مليون يورو كما تكفل النادي البافاري براتبه.