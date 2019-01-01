جوارديولا: تأثرنا بإصابة إيدرسون ولا أعرف موقفه أمام ليفربول

الفيلسوف يثير قلق مشجعي المان سيتي على الحارس البرازيلي

أرجع المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا، سبب ضياع الثلاث نقاط أمام أتالانتا في سهرة الأربعاء التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في دوري مجموعات أبطال أوروبا، لتأثر الفريق بإصابة الحارس البرازيلي إيدرسون.

واضطر الفيلسوف لاستبدال الحارس الأول بالبديل كلاوديو برافو، الذي لم يكن محظوظًا بما فيه الكفاية، تارة باستقبال هدف الفريق الإيطالي وتارة أخرى بحصوله على بطاقة حمراء قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، ليجبر بيب على إشراك كايل والكر في مركز حارس المرمى.

وبعد المباراة قال المدرب الكاتلوني لشبكة BT البريطانية "في هذه البطولة، تكون معك لحظات ينبغي عليك استغلالها، لكن رغم المشكلات التي واجهناها، ظهرنا بمستوى جيد في الشوط الأول وحتى آخر 15 دقيقة، حيث واجهنا مشكلة مع حارس المرمى الجديد –والكر-".

وفي رده على سؤال حول موقف إيدرسون من المشاركة أمام ليفربول في قمة الأحد في البريميرليج قال "لا أعرف حتى الآن. أثرت ركلة جزاء جابرييل جيسوس الضائعة على سيناريو المباراة؟ بالتأكيد. كرة القدم لعبة عاطفية".

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وختم "سنفكر في مباراة ليفربول عندما نعود إلى مانشستر، لكن الآن أود أن أرفع القبعة لفريق أتالانتا، نراهم يلعبون بكل قوة كل أسبوع، وجودتهم تتحدث عنهم، حصلنا على أربع نقاط أمامهم، وهذا جيد".