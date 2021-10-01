جوارديولا: بفضل كلوب أنا مدرب أفضل!

إشادة كبيرة من الكتالوني بالمدرب الألماني..

أخذ المدير الفني لمانشستر سيتي بيب جوارديولا في الثناء على يورجن كلوب، عندما اعتبر أنه بفضل الألماني بات مدربًا أفضل بسبب التنافسية العالية بينهما.

ويعد كلوب هو أكثر المدربين انتصارًا على جوارديولا طوال مسيرته بـ9 انتصارات سواءً عندما كان الفيلسوف مدربًا لبايرن ميونخ أو الآن رفقة السيتي.

لقاء جديد سوف يجمع بينهما في مرحلة مبكرة من هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، وبالنسبة لجوارديولا، فإن تحقيق الانتصار على فرق كلوب دائمًا ما يكون صعبًا.

ماذا قال جوارديولا عن كلوب؟

وفي المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول، قال جوارديولا "لقد ساعدني، فريقه جعلني مدرب أفضل، وضعني في مستوى آخر للتفكير حتى أُثبت نفسي وأبحث عما يجب فعله حتى أكون مدربًا أفضل".

كما أضاف "هذا هو السبب أنني مازلت في هذه المهنة وأحاول اليوم الفوز بمختلف الألقاب، التحدي من بعض المدربين مثل يورجن يأخذك خطوة إلى الأمام".

وواصل "فعلنا ذلك في ألمانيا، لم نتواجه عندما كنت في برشلونة، ونحن نفعل ذلك في إنجلترا منذ سنوات عديدة، كلا الفريقين لديه نفس الفكرة ويحاول الفوز، مرة تنتصر وأخرى تخسر".

ماذا قال جوارديولا عن مانشستر سيتي؟

عن الأسبوع المنقضي، قال جوارديولا "كان مستوانا رائعًا جدًا ويمكنني القول أن الأداء كان ممتازًا حتى ررغم الخسارة في فرنسا".

وتابع "الأمر كذلك في ستامفورد بريدج، نأمل أن نتمكن من الاستمرار بهذا المستوى على مدار التسعة أشهر المقبلين".

ودافع جوارديولا عن رحيم ستيرلينج بقوله "لعب مباراة جيدة حقًا أمام باريس سان جيرمان، خلق مساحات رائعة لنا وفي فرصته الخاصة كان تصدي دوناروما استثنائيًا".

كيف يسير موسم مانشستر سيتي حتى الآن؟

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، وقد فاز على تشيلسي الجولة الماضية خارج الديار بهدف نظيف.

أما أوروبيًا، فبعد بداية مثالية بالفوز على لايبزيج بستة أهداف لثلاثة، تلقت كتيبة جوارديولا هزيمة في فرنسا من باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.

ليفربول هو متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، وحتى الآن لم تتلق كتيبة يورجن كلوب أي هزيمة على مختلف الأصعدة.

اقرأ أيضًا..