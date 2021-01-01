جوارديولا بعد الفوز على إيفرتون: هذه أصعب مباراة منذ 4 أشهر

تصريحات بيب جوارديولا بعد التأهل الى نصف نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

أثنى مدرّب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على المجهود الكبير الذي بذله لاعبيه في مباراة ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي امام إيفرتون، والذي أثمر بتأهل السيتيزنز الى نصف نهائي البطولة.

وقال جوارديولا بعد المباراة: "كانت مباراة صعبة للغاية، إيفرتون دافعوا بشكل جيد جداً، وكانوا ملتزمين.. الأهم اننا لم نتلقَ أي هدف، دافعنا جيداً وتمكننا من تسجيل الأهداف".

ممتع وقلب المباراة بدخوله .. ردود الأفعال حول مستوى محرز أمام إيفرتون

17 مباراة متتالية بدون هزيمة خارج الأرض! ✅



رقم قياسي جديد لكتيبة بيب.👏 pic.twitter.com/pDsgPuHeE2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2021

وتابع: "هذه المباراة هي الأصعب لنا منذ 4 أشهر، منذ التوقف الدولي الأخير، وأبلينا بلاءً حسناً، للحقيقة أن أرقامنا في هذه الفترة بأكملها رائعة".

وعن مشاركة لاعبيه مع منتخباتهم في التوقف الدولي تمنى بيب جوارديولا أن يعود لاعبيه بصحة جيدة وأن يستمروا بالحفاظ على إجراءات السلامة العامة داخل معسكراتهم التدريبية.