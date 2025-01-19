جوارديولا بعد السداسية: ليس أفضل ما لدينا!

جوارديولا يسعى لاستعادة مستوى فريقه...

يعتقد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه بالرغم من فوز فريقه على إبسويتش تاون، إلا أن الأداء والنتيجة، ليسوا أفضل ما لدى الفريق.

ونجح مانشستر سيتي، في تحقيق فوزًا عريضًا على حساب إبسويتش تاون، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "نحن سعداء حقًا، لقد عدنا للقيام بالأشياء التي تميز بها الفريق خلال السنوات الماضية، نحن سعداء بالنقاط".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ربما مباراة اليوم لم تكن أفضل ما لدينا، ولكننا أقرب إلى طريقة لعبنا لم يحدث هذا في معظم المباريات التي فزنا بها هذا الموسم".

وتابع: "الفريق يلعب بشكل جيد، اللاعبون يعرفون ما فعلوه في الماضي، الأمر لا يتعلق فقط بالفوز والخسارة بل علينا الاستمتاع بكرة القدم، إذا كنت لاعبًا محترفًا أو هاويًا".

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، إلى النقطة 38 في المركز الرابع من ترتيب البريميرليج، وبفارق 12 نقطة عن ليفربول المتصدر، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.