جوارديولا بعد التأهل إلى نهائي الأبطال: نحن لسنا "فريق أموال"

تصريحات بيب جوارديولا بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

أعرب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي عن فخره الكبير ببلوغ دور نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطّي عقبة باريس سان جيرمان بمجموع 4 أهداف لهدف في المرحلتين.

وقال بيب بعد المباراة: "هذا الإنتصار والتأهل مهم لجميع العاملين في النادي، نحن فخورون جداً، فالتأهل مهم للاعبين الذين لم يُشاركوا في المباراة، هذه ثمرة مجهود 4 مواسم من العمل الدؤوب والمتواصل، هم يستحقون التواجد في هذه المرحلة من البطولة، الآن سنفرح قليلاً بالتأهّل لكن علينا أن نستعد لحسم لقب البريميرليج ومتبقي لدينا 3 أسابيع للتحضير للمباراة النهائية".

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وتابع بيب: كانت لدينا صعوبات في الشوط الأول بالأخص في وسط الملعب المزدحم بلاعبي باريس، لكننا قمنا بتعديلات بين الشوطين وإستعدنا الكرة بشكل أسرع، علينا ألا ننسى أن هذا الفريق تغلّب على برشلونة وأقصى حامل اللقب، إضافة إلى أنه دوماً يُحقق الألقاب المحليّة ومتواجد على الساحة الأوروبية بقوة، التأهل أمامهم لم يكن سهلاً".

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"لسنا فريق أموال"

وتابع بيب: "الحكاية سابقاً كانت تدور في فلك أننا فريق لديه الكثير من الأموال لينفقها على التعاقدات، الحقيقة أن اليوم نُثبت أمراً آخر، هو أننا نحن نستحق التواجد في أول نهائي أبطال في تاريخ النادي، بعد مواسم من العمل المستمر".

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أهمية التفاصيل الصُغرى

وبالرغم من أهمية التأهل وصعوبته إلاّ أن بيب شدد على فكرة "التفاصيل الصُغرى" التي تحسم هذا النوع من المباريات: "كانت لماركينيوس كرة إرتطمت بالقائم، كان يُمكن أن يتغيّر مسار المباراة بالكامل، الأمر نفسه حصل مع تشيلسي عندما وقع جون تيري أمام مانشستر يونايتد، أو حتى فوز ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد برأسية راموس مع الدقيقة 93، هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تحكم في هكذا مباريات".