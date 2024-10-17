مكالمة مدتها ساعتين حسمت كل شيء

في الوقت الذي يسير فيه الجميع نحو لوم الاتحادين الدولي والأوروبي على الجدول المزدحم للمباريات، قرر كارل هاينتس رومينيجه السير في طريق مختلف تمامًا.

عضو المجلس الإشرافي وأسطورة بايرن ميونخ، يؤمن أن تزايد عدد المباريات في كل موسم، يرجع إلى الطلب المتزايد من اللاعبين للحصول على أعلى رواتب ممكنة، وهذا ما يجبر الأندية على توليد دخل أكبر لتحمل هذه التكاليف، وبالتالي تلعب الفرق المزيد من المباريات.

وقال رومينيجه لمجلة "كيكر" الألمانية:"اللاعبون ووكلائهم وقعوا في الفخ، سيكون من الجيد لجميع المعنيين أن يجلسوا على الطاولة لمناقشة الآليات اللازمة لإصلاح هذا الموقف، وخلق التوازن بين الجدول والأعمال التجارية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة:"هذه المسابقة التي ستقام لأول مرة بهذه الطريقة العام المقبل، سوف تلهم الناس كثيرًا، وأنا مقتنع أنها ستكون بطولة جيدة سيكون من الصعب نسيانها".

وعن رأيه في أسلوب فينسنت كومباني المدرب الجديد لبايرن:"أنا أحب الضغط العالي الذي يلعب به، إنه يذكرني كثيرًا بأوقات يوب هاينكس وبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي وهانز فليك، هذه الكرة الممتعة ستعيد الجاذبية لفريقنا، وستنشر السعادة بين الجماهير واللاعبين في الملعب".

دور بيب جوارديولا في تدريب البلجيكي لبايرن:"طلب مني ماكس إيبرل - المدير الرياضي للنادي- التحدث معه، ولأنني صديق مقرب من بيب أخبرته أنني بحاجة إلى تحليل حقيقي وصادق عن كومباني، ثم تحدثنا عبر الهاتف لمدة ساعتين تقريبًا، وقال لي إنه مقتنع بنسبة 100% أن فينسنت هو المدرب المناسب لبايرن ميونخ".

وفي نهاية حديثه شدد رومينيجه على الاختلاف الكبير في بايرن هذا الموسم تحت قيادة المدرب البلجيكي، واستمتاع الجميع بكرة القدم التي يقدمها الفريق واعتاد عليها قبل هبوط مستواه الموسم الماضي.