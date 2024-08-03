"الأمر يتعلق بالشعر واللحية" .. لقب ماريسكا الجديد يتسبب في ذهول جوارديولا!

شعر بالذهول من لقب "دايت بيب"

حالة من الصدمة ظهرت على بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، فور سماعه الاسم المستعار لإنزو ماريسكا المدير الفني الجديد لتشيلسي.

ماريسكا تسلم مهمة تدريب البلوز ببداية هذا الصيف خلفًا للأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، ويستعد لخوض مواجهة ودية أمام سيتي، في الساعات الأولى من صباح الغد، الأحد، وتم سؤال جوارديولا عن إطلاق لقب "دايت بيب" على نظيره الإيطالي.

شبكة "Hayters" أجرت حوارًا مع مدرب مانشستر سيتي، وسألته عن لقب "Diet Pep" الذي تم إطلاقه على ماريسكا ليرد:"هل تقصدون النظام الغذائي؟".

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ورد عليه المذيع:"نقصد أنه يشبهك ولكنه ليس أنت"، ليقول له جوارديولا ضاحكًا:"الأمر يتعلق أكثر بالشعر واللحية".

وخلال حديثه أعرب بيب عن فخره تجاه العمل مع ماريسكا خلال مشواره مع مانشستر سيتي، كما أشاد بالعمل الذي قام به المدرب الإيطالي مع ليستر سيتي قبل الانتقال لتشيلسي.

جدير بالذكر أن تشيلسي يختتم استعداداته للموسم الجديد بمواجهة إنتر وريال مدريد بعد مانشستر سيتي، بينما يلعب الأخير أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدرع الخيرية خلال الأسبوع القادم.