جوارديولا: أعرف دي بروينه جيدًا.. فعلنا كل شيء إلا النوم معًا!

الإسباني يعرف التوقيت الذي ينفجر فيه نجمه البلجيكي

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن فوز فريقه على ليستر سيتي في مباراة قوية بالجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لقد صعبوا الأمور علينا في المباراة وكان من الصعب اختراقهم في أوقات عديدة إذ كانوا يلعبون بـ 10 لاعبين في الدفاع".

وتحدث بشكل تفصيلي عن لاعبه البلجيكي كيفن دي بروينه الذي سجل هدفًا رائعًا قاد به مانشستر سيتي للفوز إثر ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء أودعها الشبك ببراعة منقطعة النظير.

وقال جوارديولا: "في الفترة الماضية لم يكن يؤدي بأعلى مستوياته، لكنه اليوم كان مذهلًا".

وأردف: "توقعت أن يعود لمستواه ويكون حاسمًا، لقد عملنا سويًا لـ 7 أعوام، فعلنا كل شيء معًا إلا أن ننام سويًا، أنا أعرفه جيدًا".

غياب هالاند

وتحدث جوارديولا عن غياب نجمه هالاند عن الفريق لأول مرة منذ بداية الموسم بسبب الإصابة قائلًا: "أنا متأكد أنه سيغيب أمام إشبيلية أولًا لأننا تأهلنا بالفعل.. وأمام فولهام في الجولة المقبلة سيتبقى 6-7 أيام لمعرفة موقفه".