جوارديولا: أحترم ليفربول.. وريال مدريد أخذ حق لوكاكو!

الإسباني يوجه تصريحات في كل الاتجاهات

تحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب ماشستر سيتي عن العديد من الأشياء على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراته ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحاته: "أحترم منافسي جميعًأ، لكن لدي احترامًا خاصًا لليفربول، لقد قلت من 6 أو 7 أعوام إنهم أهم منافس لنا، إنهم الفريق الذي سيظل دائمًا ينافسنا، ومدربهم يورجن (كلوب) يستطيع فعل ذلك دائمًا".

وأردف: "كرة القدم متغيرة بشكل كبير، لقد خسرنا (أمام ريال مدريد) بركلات الترجيح حين كنا رائعين للغاية، وفزنا بدوري الأبطال بينما كانت هناك فرصة للوكاكو على بعد 3 أمتار فحسب!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هذا حدث في مباريات عديدة، بعضها لنا وبعضها علينا، لكن يظل أهم شيء كي تواصل المنافسة أن تحرص على أن تكون بأفكارك وطريقتك في كل مباراة".