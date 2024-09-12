جوارديولا: أحب عَرَق اللاعبين.. ليس لدي "واتساب" وهذا ما أفعله قبل المباريات!

مدرب مانشستر سيتي يفتح قلبه..

تحدث بيب جوارديولا مانشستر سيتي عن العديد من الأشياء التي تخص طقوسه العملية، رؤيته لكرة القدم، وروتينه اليومي في عمله كمدرب.

وفي تصريحاته لشبكة "سكاي" عبر "يوتيوب" قال بيب: "فيما مضى كنت أشاهد المباريات بشكل أكبر، الآن أشاهد مدة أطول من أجل العمل فقط، لا يوجد شيء آخر يجعلني أشاهد.. أحيانًا أشاهد أكثر حينما أكون في مواجهة فريق بدوري الأبطال.. يحدث هذا أكثر مما يحدث مع آرسنال.. حيث أعرف أنا وميكيل (أرتيتا) بعضنا البعض جيدًا”.

وأردف: "لكن في حالة ليفربول مع يورجن كلوب.. كنت أشاهد كثيرًا في بعض الأوقات، وفي بعض الأوقات لا أستفيد بما شاهدته لأنني لم أكن أعلم ما الذي سيفعلونه، حتى إن كنت أنا ويورجن نعرف بعضنا البعض جيدًا".

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وعن روتين عمله اليومي قال: "أستيفظ صباحًا متأخرًا بقدر ما أستطيع، لأنني أحب النوم خاصة في الشتاء، لكنني آتي في موعدي.. أحتسي القهوة وأبدأ الاستعداد للتدريبات وتجهيز ذهني لها، لا أغادر النادي بعد اللاعبين طيلة الوقت.. الأمر يعتمد على اليوم، أحيانا أستيقظ في موعد أبكر حين يكون العمل أكثر.. وأحيانًا أبقى مستيقظًا حتى الواحدة أو الثانية أو الثالثة صباحًا إذا احتاج العمل ذلك".

وعما يفعله في فترة الإجازة الصيفية مع لاعبيه، قال: "لا أتواصل مع اللاعبين في الصيف، لديهم حياتهم الخاصة ولا أتدخل بها مطلقًا، أهنئهم فقط ربما على الإنجازات الكبيرة، وأنا سأكون هنا إذا احتاجوني لكن في الوضع العادي لا أتصل بهم".

وفاجأ جوارديولا الكل بقوله: "ليس لدي واتساب، لا أحب الرسائل أو الإيميلات.. لا تيك توك لا إنستجرام لا تويتر.. فقط لدي هاتفي والرسائل التي ترسل لي من خلاله، أحيانًا فقط أذهب إلى بناتي كي أتصفح تيك توك أو ما شابه.. لكنني لا أقوم بذلك في حياتي الشخصية".

وبسؤاله عما يفعله في ليلة كل مباراة، قال: "في الليلة ما قبل المباراة حين أكون مهيئًا تمامًا، ولدي خطة لعب حاضرة في ذهني، واخترت فريقي وعقدت اجتماعاتي مع اللاعبين، أنام مثل الأطفال، أما إذا وجدت معاناة في أي من هذه الأمور فسأجد معاناة في النوم أيضًا، أحيانًا أختار تشكيلتي قبل المباراة بيومين، أحيانًا قبلها بيوم واحد.. أحيانًا بساعة واحدة!".

وما إذا كلن يفضل المشاهدة من المدرجات أم من الملعب قال: "لا أحب أن أكون على المدرجات، أحب الملعب.. أحب رائحة العشب.. عرق اللاعبين، كل شيء في هذه المساحة".

وأدلى جوارديولا في ختام المقابلة بوصفة نجاح رائعة حين قال: "الراحة الجيدة سر النجاح، هذه وصفة جيدة له، ولكن ليس في كل الوظائف، لكن عليك دائمًا أن تفكر في العمل لكن أن ترتاح أكثر مع الوقت".