جوارديولا: المال حرمنا من ماجواير وسيقتلوني لو فعلنا مثل تشيلسي!

لا يؤمن أن البعض يتعامل مع ناديه بطريقة عادلة

يزعم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن منتقدي النادي كانوا سيقتلونه لو أنفق مثلما يفعل تشيلسي مع مالكه تود بولي.

تشيلسي أنفق ما يقرب من مليار جنيه استرليني منذ أن تولى تود بولي ملكية النادي خلفًا للروسي رومان أبراموفيتش في مايو 2022، ويؤمن جوارديولا أن الناس لا يتعاملون مع إنفاق البلوز بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين:"لن يمكنني الجلوس هنا إذا أنفقنا ما أنفقه تشيلسي في آخر فترتي انتقالات، سوف تقتلونني".

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وأضاف:"سنكون تحت المجهر بطريقة لا يمكن تخيلها، ولكن نحن نحرص دائمًا على تقييم ما يحدث في السوق ودفع مانعتقد أنه عادل، أردنا هاري ماجواير ولم نشتره لأننا لم نرغب في الدفع، نفس الأمر مع مارك كوكوريا وأليكسيس سانشيز".

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جدير بالذكر أن سيتي تعاقد هذا الصيف مع يوشكو جفارديول وماتيو كوفاتشيتش، وتخلى عن رياض محرز للأهلي السعودي وإلكاي جوندوجان لبرشلونة.