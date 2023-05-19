جوارديولا: الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال .. ودي بروينه يصرخ في وجهي دائمًا!

تصريحات مثيرة من بيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز أكثر أهمية من الفوز بدوري أبطال أوروبا حيث يسعى فريقه للحفاظ على لقبه بالفوز على تشيلسي يوم الأحد القادم على ملعب الاتحاد.

جوارديولا في حديثه بعد أن حجز فريقه مكان في نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "إنه أمر لا يتوقف لكن أصعب شيء قادم".

وأضاف: "يقول لاعبو التنس إن الإرسال للفوز ببطولة ويمبلدون هو الأصعب، يوم الأحد المباراة بين أيدينا، الدوري الإنجليزي الممتاز هو أهم منافسة لأنه يمتد من 10 إلى 11 شهرًا، كل أسبوع نحن محظوظون لأننا حققنا اللقب على أرضنا أمام جمهورنا".

وواصل: "هناك الكثير من العواطف لن نسامح أنفسنا إذا أصبحنا مشتتين الآن نعلم أنه لدينا ثلاث مباريات لنفوز باللقب، كل مباراة نفوز بها تساعد في المباراة التالية، لا يمكننا أن ننسى الواقع ما حدث ضد مانشستر يونايتد و أستون فيلا في الماضي، كرة القدم هي عاطفة، في الوقت الحالي إذا تمكنا من الفوز على أرضنا فعلينا أن نفعل ذلك".

وأردف: "كمدرب أشعر بأنني جزء من شيء ما لا أعتقد أبدًا أنه يخصني، أنا جزء منه، النجاح غير ممكن بدون العمل الرائع من المدير الرياضي، ومجلس الإدارة واللاعبين هم أهم شيء".

شوهد كيفين دي بروينه وهو يصرخ في وجه جوارديولا خلال الفوز على ريال مدريد، لكن مدرب السيتي كان حريصًا على تشجيع هذا التصرف قائلًا: "أحيانًا في بعض المباريات يكون الجو مشتعل بعض الشيء أحب هذه الطاقة إنها ليست المرة الأولى التي يصرخ فيها في وجهي، دائمًا ما يصرخ في وجهي في ملعب التدريب".

وأتم: "هذا ما نحتاجه بعد ذلك يصبح هو أفضل من في الملعب".