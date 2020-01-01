جوارديولا: الحظ ساندني في برشلونة بوجود ميسي وتشافي وإنييستا

بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي يتذكر أيامه في صفوف برشلونة.

أعرب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن حزنه لمغادرة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ليون الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جوارديولا، وأكد خلالها أن فترة تواجده في برشلونة كانت مختلفة بسبب نوعية اللاعبين ال

وقال الصحفي: "من يحب بيب جوارديولا يقول إنه المدرب الأعظم في العالم، بينما البعض يقول أنك كنت محظوظًا بوجود لاعبين أمثال ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا".

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فرد جوارديولا: أنا أوافق تمامًا مع تلك الكلمات ولن أجادل ولو لثانية واحدة في مدى صحتها، من قالها لديه كل الحق".

وأضاف: "عندما كنت هناك مع برشلونة وكان عمري أصغر قلت في مرات عديدة أنني أعمل مع مجموعة مذهلة من اللاعبين".

وأكمل: "بعد ذلك انضممت لبايرن ميونخ ولمانشستر سيتي وكان لدي عناصر رائعة أيضًا، لكن عفوًا في برشلونة كنت محظوظًا للغاية".

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وكان مانشستر سيتي قد غادر دوري أبطال أوروبا مساء الأمس عقب الخسارة من نظيره ليون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن ذلك هو العام الرابع لبيب جوارديولا في صفوف مانشستر سيتي الذي يغادر فيه دوري أبطال أوروبا دون الوصول حتى لنصف النهائي.