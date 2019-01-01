جوارديولا: الجداول وضغط المباريات سيتسببان في قتل اللاعبين

يبدو أن مانشستر سيتي سيبدأ موسمه الجديد بدون العديد من اللاعبين

فيسبوك تويتر بلال محمد

هاجم بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، ضغط المباريات والجداول في كرة القدم، مشيراً إلى أنها ستسبب في قتل اللاعبين.

وشارك لاعبين أمثال أوتاميندي وأجويرو وجابرييل جيسوس، في بطولة كوبا أمريكا حتى أدوارها النهائية والتي انتهت منذ عدة أيام، بينما أنهى رياض محرز موسمه مطلع الأسبوع الحالي بعد تتويجه مع الجزائر بكأس الأمم الأفريقية.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "لا أريد أن يعود اللاعبين إلا عندما يكونوا قد حصلوا على راحة لهم، ويكونوا في مستوى عال بعد الموسم الماضي العصيب".

وواصل: "لا يمكننا أن ننسى أننا بدأنا موسماً جديداً، في حين أن رياض محرز أنهى موسمه الأخير مطلع الأسبوع الجاري".

واعترض على جداول كرة القدم قائلاً: "هذه جداول مجنونة وسوف تقتل اللاعبين، لا يمكننا المحافظة عليهم لفترة طويلة، يجب أن يحصلوا على الراحة".

عندما تستمر في التدرب في فترة الراحة تكون هذه هي النتيجة 🏋️‍♂️💪 pic.twitter.com/K45B7x8Dhr — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وأكمل: "بعض اللاعبين يريدون العودة مبكراً لأنهم يريدون اللعب ونحن نرحب بهم في أي وقت، هم يعلمون ان المستوى يرتفع مع كل موسم، الجميع يعلم أنه إذا أراد اللعب عليه أن يكون لائقاً، وإن لم يكن كذلك فسيلعب بدلاً من زميلاً آخراً في الفريق".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيبدأ موسمه يوم 4 أغسطس القادم في كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول.