جوارديولا يهاجم الاتحاد الدولي مجددًا: لو لم نفكر في نجوم كرة القدم سيموتون!

بيب جوارديولا ينفد صبره!

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن انزعاجه مرة أخرى من كثرة المباريات التي يجب على اللاعبين أن يخوضوها كل موسم.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" وقال جوارديولا: "سنحصل على كافة لاعبينا بشكل متأخر بالنسبة لبقية الأندية، ليس فقط في مواجهة مانشستر يونايتد، لكن أيضًا ضد تشيلسي وإيسبويتش أيضًا".

وأضاف: "سنحاول ألا نهدر النقاط قدر الإمكان، وأن نتنافس بشكل جيد، فنحن ليس لدينا الكثير من نجومنا الذين عليهم أن يرتاحوا قليلًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "لو لم يكن الاتحاد الدولي لكرة القدم والأوروبي والدوري الإنجليزي سيفكروا في اللاعبين فيجب أن يفكر المدربون فيهم، إلا سوف يموتون، كل هذا كثير".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يفتتح مواجهات الموسم الجديد ضد يونايتد في مباراة الدرع الخيرية، قبل أن يلعب أمام تشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي.