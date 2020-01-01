جوارديولا: إنها مجرد مباراة وفودين لا يصدق

ماذا قال بيب جوارديولا بعدما فاز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون؟

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن الأداء الذي قدمه اللاعبون في مباراة اليوم كان جيدًا، ولكنها تظل المباراة الأولى في الموسم ليس إلا.

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز على نظيره وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الجولة الثانية الذي جمعهما في الدوري الإنجليزي مساء اليوم

وعقب المباراة قال المدير الفني لنادي مانشستر سيتي إن المباراة كانت جيدة بشكل عام وقدم الفريق أداء رائعًا، والنقاط التي حققها الفريق ستجعله يبدأ الموسم بشكل مميز.

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وأضاف: "دائمًا ما نحاول أن نبدأ بسرعة. في بعض الأحيان يكون الافتتاح جيدًا وأحيانًا نحتاج إلى مزيد من الوقت للحصول على أفضل الأداء، ولكن البداية كانت جيدة ومرضية بالنسبة لي"

وتابع: "الهدف الذي سجله فودين كان رائعًا وفي المجمل قدم مباراة كبيرة وأداء لا يصدق، إنه يتطور بصورة كبيرة ويعمل بشكل جيد خلال التدريبات وفي المباريات كذلك"

وأردف: "الفترة التي نحن فيها الآن والوضع الذي مررنا به في الأسبوعين الماضيين كان شاقًا، أتوقع أننا سنعاني في بعض اللحظات، لكن بشكل عام نجحنا في أن نتحكم في المباراة"

وتحدث دي بروينه حول رقم تييري هنري بعد المباراة حيث قال: "أفضل أن يكون لدي خمسة أهداف وخمسة تمريرات حاسمة وأن أذهب بعيدًا بالرقم وبالطبع أطمح في ذلك خلال الموسم الحالي"

وأكد: "يمكنك المساهمة كثيرًا بطرق مختلفة، أنا لاعب خط وسط ولكني أعلم هذه الأيام أن الأمر يتعلق كثيرًا بالإحصائيات، أحتاج إلى المساهمة بطريقة واحدة أو بأكثر من شكل، هذا ما أحاول فعله"

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3 نقاط هامة يبدأ بها مانشستر سيتي موسمه نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وبكسر عقدة شكلت له صداعًا مزمنًا طوال الفترة الماضية، في انتظار القادم وما يخبئه جوارديولا لبقية الموسم محليًا وأوروبيًا.