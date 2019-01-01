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جوائز الفيفا الأفضل 2019 | رسميًا .. كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم

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مدرب ليفربول يورجن كلوب يفوز بجائزة الأفضل في العالم في حفل جوائز الفيفا الأفضل 2019 للمرة الأولى في تاريخه

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جائزة أفضل مدرب في العالم، للألماني يورجن كلوب، بعد إنجازه بقيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وتنافس مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق مع غريميه المحليين ماوريسيو بوتشيتينو وبيب جوارديولا، قبل أن يحسم الجائزة للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

وقدم كلوب أفضل مواسمه على الإطلاق مع أحمر الميرسيسايد، بقيادته أولاً لمنافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج حتى الجولة الأخيرة، ثانيًا وهو الأهم الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، والتغلب هذه المرة على توتنهام بهدفين نظيفين، تعويضًا للهزيمة بالثلاثة أمام الريال في نهائي 2018.

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وواصل المدرب الألماني نجاحاته مع الريدز منذ توليه المهمة خلفًا للايرلندي الشمالي برندان رودجرز في أواخر 2015، بتحقيق لقبه الثاني مع أصحاب "أنفيلد روود"، بالفوز بكأس السوبر الأوروبية على حساب تشيلسي، وأمامه فرصة ذهبية لاقتناص الكأس الثالثة عندما يسافر إلى الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للأندية مع بداية فصل الشتاء.

 

 

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