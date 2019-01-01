جوائز الفيفا الأفضل 2019 | رسميًا .. كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم

مدرب ليفربول يورجن كلوب يفوز بجائزة الأفضل في العالم في حفل جوائز الفيفا الأفضل 2019 للمرة الأولى في تاريخه

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جائزة أفضل مدرب في العالم، للألماني يورجن كلوب، بعد إنجازه بقيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وتنافس مدرب بوروسيا دورتموند الأسبق مع غريميه المحليين ماوريسيو بوتشيتينو وبيب جوارديولا، قبل أن يحسم الجائزة للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

وقدم كلوب أفضل مواسمه على الإطلاق مع أحمر الميرسيسايد، بقيادته أولاً لمنافسة مانشستر سيتي على لقب البريميرليج حتى الجولة الأخيرة، ثانيًا وهو الأهم الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، والتغلب هذه المرة على توتنهام بهدفين نظيفين، تعويضًا للهزيمة بالثلاثة أمام الريال في نهائي 2018.

💢 هناك لعبة أعصاب بين كلوب وبيب ستستمر معنا طوال الموسم



جوارديولا بدأها الأسبوع الماضي وهنّأ ليفربول بالدوري 🙌

والآن حان دور يورجن 😅 pic.twitter.com/9TKYyw3VBT — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وواصل المدرب الألماني نجاحاته مع الريدز منذ توليه المهمة خلفًا للايرلندي الشمالي برندان رودجرز في أواخر 2015، بتحقيق لقبه الثاني مع أصحاب "أنفيلد روود"، بالفوز بكأس السوبر الأوروبية على حساب تشيلسي، وأمامه فرصة ذهبية لاقتناص الكأس الثالثة عندما يسافر إلى الدوحة للمشاركة في مونديال العالم للأندية مع بداية فصل الشتاء.