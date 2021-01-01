مانشستر سيتي

جوائز الدوري الإنجليزي | محرز ينافس على أفضل لاعب وتوخيل يتوج بدايته المميزة

علي سمير
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Mahrez Southampton
Getty
خروج بيب جوارديولا من الصورة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم، الجمعة، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس الجاري.

النجم الجزائري رياض محرز يأتي على رأس المرشحين، بعد تألقه الملفت للأنظار مع مانشستر سيتي على مدار الشهر.

المنافسة لن تكون سهلة لمحرز، بتواجد العديد من النجوم في القائمة، وأبرزهم هاري كين مهاجم توتنهام المتألق مع الفريق اللندني.

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وينضم لهما لوك شاو ظهير مانشستر يونايتد الذي واصل سطوعه مع الشياطين الحمر، وجيسي لينجارد صانع ألعاب وست هام.

إيلان ميلييه حارس ليدز يونايتد يتواجد كذلك في الصورة، لياندرو تروسار جناح برايتون، كيليتشي إيهيناتشو وأندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي.

وأما بالنسبة لجائزة أفضل مدرب في البطولة لشهر مارس، فيتواجد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي على رأس المرشحين ومعه جراهام بوتر مدرب برايتون.

ويتوج كذلك توماس توخيل مدرب تشيلسي الجديد بدايته المبهرة مع البلوز ضمن المنافسين على الجائزة، وكذلك أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

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ويخرج بيب جوارديولا من الصورة بعد حصوله على الجائزة في آخر مرتين، حيث يحتل صدارة البطولة مع مانشستر سيتي بـ71 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر يونايتد الثاني بـ57 نقطة.

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