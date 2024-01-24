عن جهل ودون علم .. فريق سعودي حاول خطف صفقة الأهلي بـ"ضعف الشرط الجزائي"!

مفاجأة كبرى في ميركاتو السعودية التاريخي..

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فجّر وكيل اللاعبين وليد الرشيد، مفاجأة من العيار الثقيل، عن النجم الدولي السعودي فراس البريكان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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الأهلي نجح في التعاقد مع البريكان، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ مقابل دفع قيمة الشرط الجزئي في عقده، والتي تُقدر بـ35 مليون ريال سعودي تقريبًا.

الرشيد كشف في تصريحات لبرنامج "ثمانية"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن أحد الأندية السعودية، قدّم عرضًا إلى الفتح؛ للتعاقد مع اللاعب، مقابل 70 مليون ريال سعودي؛ وذلك قبل حسم الأهلي لـ"الصفقة".

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وأشار وكيل اللاعبين، إلى أن النادي الذي قدّم عرض الـ70 مليونًا؛ لم يكن يعلم أن هناك شرط جزائي في عقد البريكان، بأقل من هذا المبلغ بكثير.

وأوضح وليد الرشيد، أنه طالما هناك "شرط جزائي" في العقد، فإن القرار يكون للاعب وليس لناديه؛ ولذلك قد يكون البريكان قد اختار الأهلي، لأنه عرض عليه راتبًا أعلى.

جدير بالذكر أن اسم البريكان الذي بدأ مسيرته الاحترافية في نادي النصر، ارتبط لعدة أشهر بـ"الانتقال" إلى الهلال، قبل أن يفاجئ الأهلي الجميع، ويعلن حسم الصفقة بشكل رسمي، في الصيف الماضي.

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