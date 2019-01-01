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الدوري التونسي - الدرجة الأولى

جهاد جريشة يدير قمة الدوري التونسي بين الترجي والبنزرتي

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قمة تونسية بين الترجي والتونسي بإدارة مصرية

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن حكم مباراة الترجي الرياضي أمام نظيره نادي البنزرتي في قمة الدوري التونسي.

وشهدت الفترة الأخيرة تبادل بين الاتحادين التونسي والمصري، في مجال التحيكم بتواجد حكام توانسة في الدوري المصري والعكس.

ويدير الدولي جهاد جريشة، لقاء الترجي التونسي أمام البنزرتي، المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن الجولة 13 من الدوري التونسي.

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ويتصدر الترجي الرياضي ترتيب الدوري التونسي بعد مرور 12 جولة من المنافسات، برصيد 29 نقطة حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة.

ويأتي البنزرتي في المركز الثالث في ترتيب الدوري التونسي، برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5 ولم يتلق أي هزيمة.

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