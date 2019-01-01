جنوى يدافع عن القرار "المجنون" بشراء لاعب يوفنتوس

خطوة مفاجئة من النادي الإيطالي لكن هناك إيمان باستعادة هذا المبلغ في المستقبل القريب

دافع جيورجيو بيرينيتي المدير التنفيذي لنادي جنوى الإيطالي، عن قراره بالتعاقد مع ستيفانو ستورارو لاعب يوفنتوس.

جنوى دفع 1.5 مليون يورو من أجل استعارة ستورارو في يناير الماضي، قبل أيام قليلة من جعل الصفقة دائمة مقابل 16.5 مليون.

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وقال بيرينيتي عن هذا القرار الذي وصفه البعض بالمجنون:"عندما يقوم النادي باتخاذ قراراً ما فهذا لا يأتي من محض الصدفة".

وأضاف:"ربما هناك بعض التساؤلات، ولكننا نثق في قدرات ستورارو وما يمكنه إضافته للفريق".

جميعنا نعرف كيف كانت ظروف هذه المباراة..

برشلونة كان مُطالبًا بأن يحقق المعجزة في كامب نو بعد الإهانة التي حدثت في حديقة الأمراء..

فارق الـ 4 أهداف كان كثيرًا ومفاجئًا.. pic.twitter.com/IPzEsot6lo — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وتابع:"نحن نعلم الحالة الطبية التي يمر بها الآن ونريد له التعافي في أقرب وقت ممكن".

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واستكمل حديثه:"التعاقد معه يعتبر خطوة كبيرة للمستقبل، حيث يمكننا استرجاع أكثر من القيمة التي دفعناها لضمه".

يذكر أن الميركاتو الشتوي الماضي شهد تخلي جنوى عن نجمه الأول، كريتشوف بيونتيك المنضم حديثاً لميلان.