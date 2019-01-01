جنوى: روما عرض علينا التعاقد مع زانيولو من قبل

مونشي عرض على جنوى التعاقد مع لاعب روما الشاب على سبيل الإعارة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد المدير الرياضي السابق، لنادي جنوى الإيطالي أن مونشي المدير الرياضي لنادي روما عرض على جنوى، التعاقد مع نيكولو زانيولو في يناير الماضي.

وانضم زانيولو إلى روما الصيف الماضي، ضمن صفقة رحيل رادجا ناينجولان إلى صفوف إنتر مقابل 24 مليوناً وأيضاً دافيدي سانتون.

وقال المدير الرياضي السابق لنادي جنوى في تصريحات إذاعية: "في اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية اتصل بي مونشي، وسألني إن كنت أريد الحصول على زانيولو على سبيل الإعارة".

وقام نادي روما، بتجديد عقد لاعبه الشاب، منذ أيام لينتهي في 30 يونيو 2024، بعد اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتألق زانيولو بشكل واضح خلال النصف الثاني من الموسم الأخير مع روما، ولعب خلاله 36 مباراة مسجلاً خلالها ستة أهداف بمختلف المسابقات.