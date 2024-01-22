جنون إفريقيا .. "مأساة إنسانية" في احتفالات غينيا قبل مواجهة زملاء ساديو ماني

غينيا عاشت مأساة إنسانية خلال الساعات القليلة الماضية

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عاشت غينيا، مأساة إنسانية، على هامش فوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على جامبيا، مساء يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها كوتِ ديفوار على أراضيها، في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

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منتخب غينيا انتصر بهدف مقابل لا شيء، على نظيره الجامبي، ضمن منافسات الجولة الثانية؛ ليرتقي إلى "وصافة" المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، خلف السنغال "المتصدرة" بـ6 نقاط.

وفي هذا السياق.. أعلن مدير الإعلام باتحاد الكرة الغيني، وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات؛ على هامش الاحتفالات في شوارع البلاد، التي أعقبت فوز المنتخب الوطني على جامبيا.

مدير الإعلام أشار في تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، إلى أن الآلاف خرجوا إلى الشوارع، بعد فوز منتخب غينيا، وقاموا باعتلاء السيارات وتعطيل حركة المرور، ما أسفر عن عدة حوادث، أدت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة العشرات.

وطالب الاتحاد الغيني لكرة القدم من الجماهير، توخي الحذر حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر؛ لأن الهدف من كرة القدم، هو جلب الفرح والسعادة، وليس التسبب في الحزن داخل العائلات المختلفة.

جدير بالذكر أن منتخب غينيا، يستعد لمواجهة نظيره السنغالي، بقيادة نجم النصر ساديو ماني، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة "الأخيرة"، من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

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