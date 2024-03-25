ضحية جديدة من ضحايا المنشطات...

قرر مكتب المدعي العام البرازيلي للقضايا الرياضية، إيقاف جابرييل باربوسا، مهاجم فلامنجو، وإنتر السابق، لمدة عامين بسبب الغش في اختبار المنشطات.

وبحسب ما ذكره موقع "جلوبو" البرازيلي، فإن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا، كان تحايل على اجراء اختبار المنشطات مع فريقه في شهر أبريل الماضي، بالإضافة إلى معاملته للأشخاص المعنيين بالاختبارات بعدم احترام.

وأفاد الموقع أن باربوسا، حتى عندما وافق على إجراء الاختبار في النهاية كان يتجاهل الإجراءات والتعليمات، واستعان بعينة أحد الأشخاص الآخرين.

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ومن جانبه قرر نادي فلامنجو، الذي يلعب في صفوفه جابرييل، الدفاع عن اللاعب وتقديم استئنافًا لمحكمة التحكيم الرياضية، لمحاولة تقليل العقوبة على اللاعب.

جدير بالذكر أن باربوسا، ليس اول لاعب يقع في فخ الإيقاف بسبب المنشطات هذا العام، إذ سبقه بول بوجبا لاعب يوفنتوس، الذي تم إيقافه لأربع سنوات بسبب ثبوت تناوله المنشطات، نهاية شهر فبراير الماضي.