فيديو | جنون العشق .. أغرب "سيلفي" يلتقطه كريم بنزيما في حفل تقديمه لجمهور الاتحاد

زهيرة عادل
Karim Benzema Al-Ittihad unveiling 2023Al Ittihad Twitter
كريم بنزيماالإتحادثقافةدوري روشن السعودي

واقعة غريبة من مشجع تجاه كريم بنزيما في الجوهرة المشعة

موقف غريب تعرض له الفرنسي كريم بنزيما خلال حفل تقديمه لاعبًا لنادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس.

الحفل أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، وسط حضور آلاف المشجعين، إذ امتلأت المدرجات عن آخرها.

وأثناء توجه بنزيما لتحية الجماهير في المدرجات، قام أحدهم بإلقاء هاتفه المحمول في اتجاه الفرنسي على أرض الملعب، وبالفعل لم يخيب ظنه.

بنزيما مستغربًا قام بالتقاط الهاتف من على أرض الملعب، وقام بفتح الكاميرا، ليلتقط أغرب "سيلفي" رفقة الجماهير في المدرجات.

جدير بالذكر أن تعاقد الاتحاد مع بنزيما جاء في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ليتقاضى 55 مليون يورو سنويًا، بحسب ما أكد الإعلامي السعودي بتال القوس.

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