جنون الانتقالات .. مليار يورو من الهلال تنقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد!

الأمر دخل مرحلة الجد

لم يعد الأمر مجرد أخبار في صحافة الانتقالات أو حتى اهتمام وحلم يصعب تحقيقه، بل تحول إلى عرض جدي ورسمي وصل باريس سان جيرمان من الهلال للتعاقد مع كيليان مبابي مقابل عرض مجنون سينقل سوق الانتقالات إلى مستوى آخر تمامًا.

مبابي يعيش حالة ضبابية بشأن مستقبله بعدما رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي صيف 2024 لرغبته بالرحيل مجانًا بنهاية الموسم القادم إلى ريال مدريد، وناديه الفرنسي يرفض ذلك تمامًا ويُخيره بين الرحيل الآن أو التجديد.

الإدارة الباريسية كثفت الضغط على مبابي للرضوخ باستبعاده من رحلة اليابان الاستعدادية للموسم الجديد والتي سيواجه خلالها النصر السعودي وديًا، وكان ذلك القرار بداية الحديث عن عرض متوقع من الهلال.

رودي جاليتي الصحفي المختص بسوق الانتقالات أكد وصول عرض رسمي من الهلال لباريس سان جيرمان يطلب منه السماح له بالحديث مع مبابي ويعرض شراء العام المتبقي في عقده مقابل 300 مليون يورو.

قناة CBS أوضحت عبر تويتر أن العرض السعودي يصل بالفعل إلى 332 مليون دولار، مشيرة إلى أن الهلال عرض على مبابي منحه 775 مليون دولار مقابل اللعب له لموسم واحد قبل الانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم، مما يجعل قيمة العرض الإجمالية تصل إلى مليار يورو مقابل سنة واحدة للفرنسي في الرياض.

جدير بالذكر أن المهاجم الشاب البالغ من العمر 24 سنة، انضم إلى الفريق الباريسي، في صيف 2017، قادمًا من موناكو الفرنسي، حيث سجل 212 هدفًا وصنع 98 آخرين، خلال 260 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.