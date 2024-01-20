جندي مانشستر سيتي المجهول يتركهم من أجل يونايتد!

محاولة لإنقاذ مانشستر يونايتد...

تواصل إدارة مانشستر يونايتد، جهودها لمحاولة تحسين وضع الفريق بعد سلسلة النتائج السلبية والأداء المتراجع للفريق، في السنوات الأخيرة واحباط الجماهير.

وفي إطار سعي إدارة الشياطين الحمر، لتحسين وضع الفريق بدأت في البحث عن رئيس تنفيذي جديد، ليخلف ريتشارد أرنولد، وبحسب التقارير الصحفية، فإن الإدارة وجدت ما تبحث عنه في مانشستر سيتي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن إدارة مانشستر يونايتد، تسعى للتعاقد مع عمر بيرادة، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، والذي أشار التقرير إلى أنه أحد أسباب نجاح الفريق داخل وخارج الملعب.

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وأكد التقرير الإنجليزي، أن مانشستر يونايتد كان يبحث عن شخص يتمتع بسجل حافل في كرة القدم، ويكون في الوقت ذاته قادرًا على التعامل مع الجانب التجاري، وهذا ما نجح فيه بيراده مع مانشستر سيتي ومن قبله برشلونة.

وفي سياق متصل، أكد مانشستر سيتي في بيان له أن بيرادة قد استقال من منصبه، وتمنى له التوفيق في رحلته الجديدة، وأشار إلى أنه يتفهم قرار عمر بالبحث عن تحد جديد في مسيرته المهنية.