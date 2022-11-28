جندوجان: السياسة انتهت وحان وقت الاستمتاع!

رسالة من لاعب منتخب ألمانيا!

أكد إلكاي جندوجان لاعب مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا أن فريقه لا يريد سوى التركيز على كرة القدم بعد الجدل الكبير الذي صاحبهم في الفترة الماضية.

وقال جندوجان: "من وجهة نظري لقد انتهت السياسة الآن، وكل شيء يجب أن يتمحور حول كرة القدم، والاستمتاع والاحتفال، هذا هو الأهم".

وأضاف: "قطر فخورة باستضافة كأس العالم، فهي الدولة المسلمة الأولى التي تفعل ذلك، وأنا جئت من عائلة مسلمة، كافة المجتمع المسلم فخور".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم التحقيق مع ألمانيا بسبب غياب اللاعبين عن المؤتمر الصحفي قبل المباراة أمام إسبانيا.

وكان المنتخب الألماني قد تعادل مع نظيره الإسباني في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات بهدف لكل فريق بعد أن كان بطل العالم 2010 متقدمًا في النتيجة.

جدير بالذكر أن إسبانيا تتصدر المجموعة في الوقت الحالي برصيد أربع نقاط، وتحتاج ألمانيا إلى فوزها على اليابان مع تحقيق نتيجة جيدة أمام كوستاريكا لتضمن التأهل.