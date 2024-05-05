“جنازة في التدريبات”.. تشافي يعاقب نجوم برشلونة!

الوجه الغاضب لتشافي أمام جماهير برشلونة...

تسببت خسارة برشلونة، في ديربي كتالونيا أمام جيرونا، مساء أمس السبت في الدوري الإسباني بأربعة اهداف مقابل هدفين، في حالة من الغضب داخل الفريق الكتالوني، بقيادة تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هناك حالة من الغضب داخل الفريق الكتالوني، إذ قرر تشافي الغاء الراحة التي كان من المفترض أن يحصل عليها الفريق لمدة يومين ونصف، لتصبح يومًا واحدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي، كان يخطط لمنح الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين ونصف، خاصة ان المباراة القادمة ستكون يوم 13 مايو الحالي، ولكن بعد الهزيمة قرر مواصلة التدريبات بشكل مستمر حتى موعد المباراة القادمة، باستثناء يوم الثلاثاء سيكون راحة.

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وأفادت "آس" في تقريرها، إلى ان ملامح الغضب أيضًا بدت على جوان لابورتا، رئيس النادي عقب اللقاء إذ دخل إلى غرفة خلع الملابس ووجد الفريق مكتئبًا تمامًا.

جدير بالذكر أن برشلونة، تراجع للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، عقب خسارة الأمس وتجمد رصيده عند النقطة 73، وأصبحت مشاركة في كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل في محل شك.