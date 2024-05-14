جناح برازيلي.. برشلونة يجد الحل للتخلص من فيتور روكي!

النادي الكتالوني يواجه موقفًا حرجًا

ذكرت صحيفه أبولا البرتغالية أن برشلونة وجد حلا لإقناع بورتو بالحصول على خدمات فيتور روكي لكن ينتظر موافقة من الفريق البرتغالي.

وكان بورتو يريد الحصول على خدمات فيتور روكي على سبيل الإعارة من برشلونة أو الحصول عليه مقابل قيمة لا يريد برشلونة أن تقل عما جلبه به وهو مبلغ 75 مليون يورو.

لكن صحيفه أبولا البرتغالية أشارت إلى أن برشلونة المهتم بدوره بضم جناح بورتو البرازيلي بيبي البالغ من العمر 27 عاما قد يدخل فيتور روكي في مفاوضات ضم البرازيلي الدولي الذي يبدو ملائما كثيرا لخطط تشافي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويملك بيبي عقدا يمتد حتى 2027 مع نادي بورتو ويوجد شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو في عقده لا يريد برشلونة دفعها وإنما يريد عقد صفقة مبادلة بين النادي الكتلوني وبين بورتو يكون فيتور روكي أهم أدواتها.

وذكرت الصحيفه نفسها أن قنوات الاتصال مفتوحة بين العملاق البرتغالي ونظيره الإسباني من أجل التوصل إلى صفقه في الميركاتو المقبل قد تكون مرضية للطرفين