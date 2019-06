جنابري يحصد جائزة لاعب الموسم في بايرن ميونيخ

توج سيرجي جنابري جناح بايرن ميونيخ، مستواه مع الفريق الموسم الماضي، بالحصول على جائزة أفضل لاعب بالبافاري.

لاعب أرسنال السابق تألق بشكل ملفت للأنظار مع بايرن في موسم 2018/2019، حيث شارك في 42 مباراة بقميص الفريق.

النجم الألماني لعب دوراً هاماً في فوز بايرن بلقب الدوري، في ظل الإصابات المتكررة للهولندي آرين روبن.

الحساب الرسمي لبايرن على موقع تويتر، كشف عن فوز صاحب الـ23 عاماً بالجائزة متفوقاً على جميع لاعبي النادي الألماني.

ونجح جنابري في تسجيل 13 هدف وصناعة 9 على مدار جميع مشاركاته مع بايرن، ليدخل التشكيل الأساسي لمنتخب المانشافت.

