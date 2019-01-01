جنابري يتفوق على معدلات تهديف كلوزة الأولى مع ألمانيا

كم مباراة استغرق جنابري ليصل إلة 10 أهداف دولية؟ وكيف تفوق على ميروسلاف كلوزة؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

واصل نجم بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا سيرجي جنابري تألقه والذي بات حديث الكثيرين في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما سجل هدفه العاشر بقميص منتخب ألمانيا في 10 مباريات فقط.

وتحل الأرجنتين ضيفة على ألمانيا على ملعب سيجنال أيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند، في إعادة لنهائي كأس العالم 2014 الذي لعب في الماراكانا بالبرازيل.

ونجح المنتخب الألماني في فرض سيطرته على المباراة رغم لعب يواخيم لوف بتشكيل يضم لاعبين جميعهم لم يكونوا ضمن المنتخب الفائز بكأس العالم في البرازيل 2014.

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ودخل لوف المباراة بالتشكيل التالي: تير شتيجن؛ كلوسترمان، سولى، ستارك، هالستنبرج؛ كيميتش، هافيرتس؛ جنابرى، رويس، براندت؛ فالدشميدت.

وخلال النصف ساعة الأولى من شوط المباراة الأول، نجح المنتخب الألماني في تسجيل هدفين، جاء الأول فيهما عن طريق الجناح سيرجي جنابري.

وبهذا الهدف، يكون جنابري قد سجل 10 أهداف في أول 10 مباريات له مع منتخب ألمانيا، وبذلك يجتاز رقم ميروسلاف كلوزة الذي احتاج 13 مباراة ليصل إلى هدفه العاشر مع المانشافت.

ويعد ميروسلاف كلوزة أحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم الألمانية، حيث أنه يعد الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 16 هدفًا سجلها في 4 نسخ شارك فيها.

يذكر أن ألمانيا تلعب مباراة ودية استعدادًا لمواجهة إستونيا مساء الأحد المقبل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.