جميع الأندية تريده .. وكيل كامافينجا يكشف حقيقة مغادرته لريال مدريد

اهتمام كبير من آرسنال وتشيلسي بضمه

علق جوشوا بارنيت وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا على أنباء رحيله عن ريال مدريد في شهر يناير الجاري.

الساعات القليلة الماضية شهدت ظهور العديد من التكهنات حول مغادرة كامافينجا لريال بحثًا عن فرصة اللعب بانتظام، ليرتبط اسمه بالانضمام إلى آرسنال أو تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال بارنيت في تصريحات للصحفي فابريتسيو رومانو:"من الطبيعي أن تحاول جميع أندية العالم التعاقد معه ولكن هذه الأنباء غير صحيحة".

وأضاف:"كامافينجا يشعر بالسعادة في ريال مدريد والنادي سعيد بتواجده بالفريق لذلك سيبقى ولن يرحل".

يذكر أن صاحب الـ20 سنة ظهر في 26 مباراة مع ريال بكل البطولات هذا الموسم، ولكن أغلب مشاركاته جاءت كبديل، حيث بدأ 5 مباريات فقط بالدوري الإسباني.