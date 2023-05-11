"جميعها أكاذيب" والدة كريستيانو رونالدو تدافع عن جورجينا رودريجيز

نفت والدة مهاجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، الشائعات التي تشير لوجود خلافات بين ابنها وصديقته جورجينا رودريجيز.
وانضم رونالدو إلى فريق النصر السعودي، بعد فسخ التعاقد مع مانشستر يونايتد، بالتراضي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهدووفقًا لأحد البرامج التلفزيونية الإسبانية، أن اللاعب البرتغالي في خلاف مع صديقته، بسبب إنفاقها الكثير من الأموال في مراكز التسوق بالرياض.
وردت والدة اللاعب على تلك الشائعات قائلة:" كل ذلك أكاذيب، أي زوجان يتجادلان، ولكن ما يقال ليس حقيقًا".
وعليه كتبت جورجينا عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي:" الغيور يخترع شائعة، وينشرها، والأحمق من يصدقها".
وبعدها قام رونالدو أيضًا بنشر صورة له رفقة جورجينا، عبر حسابه على إنستجرام، لينفي تلك الشائعات.
الجدير بالذكر أن، ذكرت صديقة رونالدو في البرنامج الخاص بها على منصة "Netflix"، أنها سعيدة ومحظوظة جدًا رفقة اللاعب البرتغالي.
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