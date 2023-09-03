جمهور يونايتد غاضب .. قرار هام من ملاك مانشستر بخصوص العرض القطري

مفاجأة صادمة لجماهير مانشستر يونايتد.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير مانشستر يونايتد بشأن عائلة آل جليزر، الملاك الحاليين للنادي الإنجليزي.

عائلة آل جليزر كانت تنوي بيع النادي الإنجليزي مقابل 5 مليار جنيه إسترليني، إلا أن الموقف تغير حاليًا بحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية.

ملاك مانشستر يونايتد سيُحاولون بيع النادي في عام 2025 مجددًا، بعد سحب عرض النادي للبيع حاليًا، حيث يأملون أن تجذب العوامل المالية والبيئية المزيد من المزايدين.

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وفقًا لما نشرته الصحيفة البريطانية، فإن عائلة جليزر تأمل في الحصول على سعر أعلى بفضل زيادة إيرادات حقوق البث التلفزيوني، وتوسيع كأس العالم للأندية لتشمل 32 فريقًا اعتبارًا من عام 2025، والتي قد تكون مربحة للغاية، بالإضافة إلى كأس العالم 2026 القادمة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة، والتي ستزيد من اهتمام الأثرياء الأمريكيين بالاستثمار في كرة القدم. حيث يعتقد جليزر أن هذا قد يساعدهم في بيع مانشستر يونايتد مقابل ما بين 7 مليارات و10 مليارات جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة من المؤكد أنها ستثير غضب جماهير مانشستر يونايتد، التي ترغب في رحيل الملاك الحاليين للنادي، وتلومهم على عدم تحقيق النجاح وعدم الاستثمار في البنية التحتية.

وقال مصدر للصحيفة البريطانية:"عائلة جليزر لن تتأثر بأي ردود فعل سلبية من الجماهير، فالخطة الأصلية للعائلة كانت جذب عدة مزايدين جادين، ولم يتحقق ذلك".

الجدير بالذكر أن هناك مستثمران فقط مهتمان بشراء مانشستر يونايتد وهما الشيخ جاسم بن حمد من قطر والسير جيم راتكليف.