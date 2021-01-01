جمهور يوفنتوس يهدد نجل بيرلو بالقتل بسبب سوء النتائج

يوفي في موقف خطر

تلقى نجل مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو رسائل تهدده بالقتل بسبب سوء نتائج الفريق هذا الموسم والتراجع الكبير على مستوى الترتيب في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس تعادل الأحد مع فيورنتينا بهدف لكل جانب ليستقر في الترتيب الرابع بجدول السيري آ وقد يتأخر أكثر في حال فوز ميلان ونابولي الليلة.

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ونشر نيك بيرلو على حسابه على إنستجرام رسالة تلقاها من أحد المشجعين يتمنى له الموت هو وأبيه وقال إنها واحدة من عديد الرسائل التي تلقاها مؤخراً.

الشاب قال إنه في السابعة عشر فقط وتسائل عن السبب الذي يجعله يتلقى مثل تلك الرسائل، مؤكداً أن والديه علماه احترام حرية الرأي ولكن لا يجد مبرراً لأن يتلقى مثلها كونه فقط نجل مدرب.

الأوضاع في يوفنتوس في حالة سيئة، الأمر الذي لم ينكره بيرلو عقب لقاء فيورنتينا إذ قال للإعلام: "بالنظر لما كنا نعمل من أجله، لست سعيداً بما حققت حتى الآن ولا أظن النادي كذلك".

المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي أكد أن منصب بيرلو في أمان إذا نجح الفريق بالوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويلعب يوفنتوس الجولة المقبلة في ضيافة أودينيزي لحساب منافسات الجولة 34 من عمر السيري آ.