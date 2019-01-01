جمهور نابولي للاعبيه: أنتم مرتزقة!

أمور غريبة..

لا يعيش لاعبو نابولي أفضل عصورهم مع جماهير الفريق الجنوبي في الآونة الأخيرة، وقد تبلور ذلك خلال تدريبات الفريق اليوم، والتي كانت بحضور جماهيري للمرة الأولى هذا الموسم.

وكان نابولي قد هُزِم في الدوري الإيطالي بهدفين لهدف من روما، ثم اكتفى بالتعادل مع ريد بول سالزبورج النمساوي في السان باولو بهدف لكل فريق في دوري أبطال أوروبا.

أنباء إقالة كارلو أنشيلوتي المدرب، وأنباء أخرى عن تمرد اللاعبين، وعن أزمات بين مالك النادي أوريليو دي لورنتيس وبين اللاعبين، غير أن الثابت أن النادي أصدر بيانًا أعلن فيه تمرد اللاعبين.

جمهور نابولي والمعروف بشجاعته وعنفه قد دخل إلى التدريبات اليوم في السان باولو، وأخذ في الهتافات ضد اللاعبين بصورة كبيرة.

وبحسب ما أشار له موقع كالتشيو ميركاتو، فإن جمهور نابولي قد رفع لافتات كبيرة للاعبين اليوم بعنوان "لقد سئمنا من هذا ال***، أنتم مرتزقة!.".

يذكر أن آخر الأنباء من إيطاليا قد أشارت إلى أن أنشيلوتي سوف يرحل عن تدريب فريقه، وهو عمومًا ما لا يلقى قبولًا بالنسبة للاعبين.

كما من الجدير بالذكر أن نابولي يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 18 نقطة، وتنتظره مباراة صعبة في الكالتشيو في الجولة القادمة ضد جنوى المنتشي بمدربه الجديد تياجو موتا.