جمهور مانشستر يونايتد يطالبون استعادة قيمة التذاكر الموسمية

فيروس كورونا يؤثر على خطط مانشستر يونايتد

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مراجعة سياسة الفريق الخاصة بتجديد التذاكر الموسمية للجمهور بعد تفشي فيروس كورونا.

رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل مباريات البريميرليج حتى نهاية شهر أبريل، مما قد يؤثر على موعد انتهاء الموسم الجاري وكذلك مباريات الموسم المقبل.

وطلبت جمعية جمهور مانشستر يونايتد من الإدارة المزيد من التوضيح حول مسألة تجديد التذاكر الموسمية وكذلك إمكانية استرداد أموالهم فيما يتعلق بالمتبقي من الموسم الجاري.

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ورغم صعوبة إلغاء الموسم الحالي، إلا أنّ احتمال استكمال المباريات دون جمهور وارد وبقوة، مما دفع الجمهور للمطالبة بإمكانية الحصول على أموالهم وتعديل موعد تجديد التذاكر الموسمية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الشياطين الحمر قد ذكر صباح اليوم، الأربعاء، أنّ النادي بدأ بالفعل مراجعة السياسة الخاصة بالتذاكر الموسمية وإمكانية تغيير الموعد ليمتد إلى الصيف.

وأوضح أن جمعية جمهور مانشستر يونايتد سوف تكون جزءًا من المراجعة وسوف يتسنى لهم متابعة كل الخطوات لأجل ضمان حصول الجميع على حقوقه.

جدير بالذكر أنّ الدوري الإنجليزي متوقف منذ مطلع الشهر الجاري وكانت آخر مباراة للشياطين الحمر أمام مانشستر سيتي وانتصر بثنائية نظيفة.