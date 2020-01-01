جمهور "كامب نو" يغيب عن انتصار ميسي الـ 500

سجل إيجابي لميسي في ليلة عزوف الجمهور عن كامب نو

وصل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، إلى الفوز رقم 500 مع النادي الكتالوني بعد التغلب على ليجانيس في ليلة شهدت أسوأ حضور جماهيري في "كامب نو" بالموسم الجاري.

ميسي سجل هدفين في ليلة فوز البلوجرانا على ليجانيس بثمن نهائي كأس الملك.

وحقق البرغوث 500 انتصار رفقة برشلونة خلال 719 مباراة لعبها سجل فيها 623 هدفًا لينفرد بكونه أكثر لاعب تحقيقًا للفوز مع البلوجرانا عبر التاريخ، يليه تشافي هيرنانديز صاحب الـ 476 انتصار في 757 لقاء.

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وخلال المواجهات التي خاضها، حقق 131 تعادلًا و79 هزيمة فقطن أي أن نسبة انتصاره بقميص البلوجرانا وصلت إلى 70.42%.

وبتقسم الأرقام على البطولات، فقد حقق صاحب الـ 32 عامًا 349 انتصارًا في الدوري و83 بدوري أبطال أوروبا و51 في كأس ملك إسبانيا و9 بالسوبر الإسباني و5 في كأس العالم للأندية و3 في السوبر الأوروبي.

على صعيد آخر، بلغ الحضور الجماهيري للمباراة 43.216 مشجع فقط وهو أسوأ معدل خلال الموسم الجاري، وهي الأسوأ منذ مواجهة ليفانتي في كأس الملك الموسم الماضي والتي شهدت حضور 42.838 متفرج.

في الموسم الحالي، كانت مباراة ريال بلد الوليد هي الأقل حضورًا بواقع 59.896 مشجع، بينما أسوأ حضور جماهيري في تاريخ "كامب نو" يرجع لمباراة بالدونا في كأس الملك موسم 2006-2007 بوجود 12.916 متفرج فقط.

أما أفضل حضور جماهيري فكان ضد ريال مدريد بواقع 93.426 مشجع يليها مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بواقع 90.071 ثم ضد إنتر في البطولة ذاتها بواقع 86.141 وأمام فالنسيا بواقع 81.617 وإشبيلية بواقع 81.331 مشاهد.