جمهور الهلال ينتفض .. رسالة صارمة من الزعماء للرئيس فهد بن نافل قبل كلاسيكو الاتحاد

طفح الكيل بالجمهور الأزرق مما يحدث!

يبدو أن جمهور الهلال قد طفح به الكيل مما يحدث معه هذا الموسم، ولذا قرر إنهاء فترة الصمت المطبق والتحرك بقوة وجدية وإجبار النادي وخاصة رئيسه فهد بن نافل على التحرك وإيجاد الحلول المناسبة لأزمة الجماهير الكبرى.

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الأمر لا يتعلق بالجوانب الفنية أو الصفقات أو حتى القرارات الإدارية، بل بأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، إذ تُعد تلك الأسعار من الأعلى في المملكة هذا الموسم ولا تُقارن أبدًا بما يحدث في جدة من ناديي الأهلي والاتحاد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بعض الأصوات الجماهيرية والإعلامية كانت قد علت فرديًا للحديث عن تلك الأزمة، لكن الزعماء قرروا أن يكون التحرك جماعيًا هذه المرة، ولذا أطلقوا هاشتاج "راجع أسعار التذاكر يا بن نافل" وجعلوه سريعًا "تريند" على منصة إكس.

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ذلك التحرك من الجمهور الأزرق يأتي قبل مواجهة الهلال والاتحاد المرتقبة مساء غدٍ في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ طُرحت التذاكر اليوم للجمهور وكانت الأسعار، كما وصفت من الجمهور، مرتفعة جدًا، حيث بلغ سعر التذكرة في واجهة ملعب المملكة أرينا 529 ريال سعودي، فيما سعر التذكرة خلف المرمى 115 ريال سعودي.

أحد المشجعين كتب "الجمهور لم يُقصر أبدًا ووقف مع الفريق في كافة الظروف وحضر في أسوأ ملاعب العالم "الملز" بشكل كامل وكذلك في الأرينا رغم ارتفاع أسعار التذاكر، تفاءلنا خيرًا عند زيادة السعة لكن الأسعار زادت. الجمهور وقف معك وعليك الوقوف معهم يا رئيس".

مشجع آخر قارن بين أسعار تذاكر مباريات الهلال بأندية النصر والاتحاد والأهلي في ملاعبهم، واصفًا النادي بعدم مراعاة جمهوره وأسعار تذاكره بالبشعة.