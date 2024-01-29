فيديو | بدأوا بتحيته وانتهوا بالتقليل منه .. جمهور الهلال "يجلد" ليونيل ميسي بذكراه السيئة

كيف كانت مواجهة ميسي الأولى مع جمهور الهلال بعد رفضه الانضمام للزعيم؟

حالة غريبة يعيشها الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ قائد إنتر ميامي الأمريكي، حاليًا على استاد المملكة أرينا، خلال مواجهة الهلال السعودي، في مدينة الرياض.

الفريق الأمريكي يحل ضيفًا على الزعيم، ضمن كأس موسم الرياض، والذي سيشهد مواجهته للنصر كذلك بقيادة غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الأول من فبراير الجاري.

في بداية المباراة، هتف الجمهور الهلالي باسم ميسي، ما بين تحيته، ومحاولة لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي في قادم أسواق الانتقالات.

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لكن تغير الموقف في منتصف الشوط الأول، وتحول الهتاف لصالح ليو إلى حالة من التقليل منه، إذ ردد الجمهور "ميسي وينه؟ .. كسرنا عينه"، في ظل تأخر فريقه في النتيجة بثلاثية مقابل هدف وحيد في الـ45 دقيقة الأولى من المباراة.

ذاك الهتاف تعود ذكراه لكأس العالم قطر 2022، وقتما فاز المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني 2-1 في الجولة الأولى، إذ قام السعوديون بترديده وقتها، وتحول بعدها لهتاف عالمي، اعتمدته مختلف المنتخبات.