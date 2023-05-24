الغضب وصل لأشده .. جمهور الهلال يثور بعد ترشيح ثنائي الزعيم لجائزة الأفضل في آسيا!

موقف لا يحسد عليه ثنائي الهلال، إذ قرر جمهوره التخلي عنه

اعتاد جمهور الهلال السعودي على دعم لاعبيه دائمًا، لكن هذه المرة شذوا عن هذه القاعدة، واستنكروا ترشيح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لثنائي فريقهم، للحصول على جائزة الأفضل.

الاتحاد القاري أعلن فتح باب التصويت أمام الجماهير، لاختيار أفضل لاعب وسط في دوري الأبطال 2022م، وجاء ضمن القائمة ثنائي الهلال لاعب الوسط سلمان الفرج والجناح الأيسر سالم الدوسري، وهو ما لم يعجب الجمهور.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد أسباب دخول الثنائي القائمة، مشيرًا إلى نجاح الفرج في صناعة 23 فرصة لزملائه، بجانب وصول دقة تمريراته لـ91%، أما عن التورنيدو فجاء اختياره لتسجيله أربعة أهداف، وقيامه بـ24 مراوغة ناجحة.

وبعد طرح التصويت، طالب حساب "منبر الهلال" الجماهير بمنح أصواتهم لأي من الثنائي، لكن الردود غالبيتها كانت صادمة، فكتب أحدهم بشأن الدوسري: "بسم الله ونروح نصوت للي ضده"، وأضاف آخر: "بعد حركته الأخيرة في نهائي آسيا مستحيل أصوت له"، ودعى ثالث الله من شدة غضبه منه: "بإذن الله الحي القيوم إن سالم الدوسري ما يحصل ع هذه الجائزة، من دونها وهو يشوف نفسه في السماء لوحده. وإنه ما يعادل ماردونا أو ميسي، هو شايف نفسه فوقهم كلهم وهو طول المباراة نائم كل اللي شاغله قصات شعره والترزز في السنابات. يالله باسمك العظيم ما يحصل عليها".

أما التعليقات بشأن الفرج، فلم تختلف كثيرًا، إذ أتت على شاكلة: "أسف ما يستاهل، سيئ الموسم ذا ويحتاج يراجع نفسه"، "أكيد يمزحون!!"، "متى لعب عشان يأخذ أفضل لاعب وسط؟ الاتحاد الآسيوي متهالك فعليًا".

جدير بالذكر أن الدوسري كان قد تعرض للطرد في ذهاب النهائي أمام أوراوا ريد الياباني، فيما تعرض الفرج للإصابة به، ليغيب الثنائي عن الإياب، الذي خسره فريقهم بهدف نظيف.