"نحن لا نقدس أحدًا!" .. مطالب من جمهور الهلال إلى الإدارة لطرد علي البليهي!

جمهور الزعيم قرر وضع نجمه تحت المقصلة!

قد تبدو للبعض هزيمة عادية في مسابقة الدوري، لكن بالنسبة لجمهور الهلال فالسقوط أمام الخليج غير مقبول، وهو ما دفعه لمطالبة الإدارة بطرد المدافع علي البليهي.

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الزعيم سقط بشكل مفاجئ أمس السبت، في فخ الهزيمة أمام الخليج بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

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هذه الهزيمة قدم خلالها البليهي أداءً متواضعًا وتسبب بأخطائه الكارثية بشكل مباشر فيها، حتى توقفت سلسلة "اللا هزيمة" للزعيم في الدوري المحلي عند 46 مباراة فقط.

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وعقب تلك المباراة، أطلق جمهور الهلال وسم "#طرد_البليهي_مطلب_كل_هلالي" عبر منصة "إكس"، لمطالبة الإدارة بضرورة رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل أو على الأقل إجلاسه على مقاعد البدلاء والاعتماد على حسان تمبكتي بدلًا منه.

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين عبر الوسم: "بكل مباراة يلعبها يتعالى ويشوف نفسه، ضيع علينا آسيويتين باستهتاره وكل مباراة يلعبها برفع فيها ضغط الجماهير، واليوم انكتب إنجاز باسمه بإنهاء أطول سلسلة انتصارات في البطولات المحلية"، فيما أضاف آخر: "النادي الوحيد والجمهور الوحيد اللي ما عنده تقديس للنجوم هو الهلال وجمهوره، سر نجاح الهلال هو عدم التقديس بتقدم للفريق مستوى أهلًا وسهلًا بتكون عالة الباب يوسع جمل، اللي كسر السلسلة ما هو الخليج اللي كسرها هي أخطاءك المتكررة بكل مباراة!".

يذكر أن بعد الهزيمة أمام الخليج تجمد رصيد الهلال عند 28 نقطة، محتلًا صدارة جدول الترتيب "مؤقتًا" بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد "الوصيف"، لكن العميد لم يخض مباراة الجولة الـ11 بعد، أما الخليج فارتفع رصيده إلى النقطة الـ19 في المركز السادس.