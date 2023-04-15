"جمهور الهلال ارتدى قميص النصر وحضروا مبارياته بسبب كريستيانو رونالدو!"

لا شك أن انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر، كان له تأثير كبير على الجماهير السعودية، التي تفاخرت بتواجده، ولكن هل ارتدى جمهور الزعيم قميص العالمي؟
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وانضم رونالدو إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة ضخمة تحدث عنها العالم كله، وصلت قيمتها إلى 200 مليون يورو في موسمين ونصف.
وقال الإعلامي الرياضي بندر الدبيخي خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "الهلاليون تأثروا بوجود كريستيانو في النصر، وحضروا في ملعب مرسول بارك وارتدوا قميص العالمي".
وأضاف: "أول لاعب عالمي يكون موجود في الدوري السعودي، وأستغرب من إعلامي هلالي ينكر كل ذلك".
واختتم الدبيخي تصريحاته قائلًا: "لو كان رونالدو موجود في الهلال كنت سأتفاخر به أيضًا، وأول نادي أحضر لاعب عالمي هو النصر".
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