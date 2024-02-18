جمهور النصر قدم له الفرصة على طبق ذهبي! .. عضو شرف الهلال يسخر من العالمي

ذنب النصر في رقبة جماهيره!

SHAHID

قدم جمهور النصر السعودي فرصة ذهبية لخصومه للسخرية من ناديهم وجماهيريته، بعد ما قاموا به في مواجهة الفتح، أمس السبت.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي حقق الفوز بالأمس أمام النموذجي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.

لكن المباراة شهدت إقبالًا جماهيريًا ضعيفًا من قبل جماهير النصر، رغم أنها على أرضهم، حيث استاد الأول بارك، وهو الأمر الذي يتكرر للمباراة الثانية على التوالي فقد فعلوا في المباراة الماضية أيضًا أمام الفيحاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وإن كانت تلك المباراة خارج أراضيهم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذا الأمر أثر على شكل مدرجات العالمي خلال رفع "تيفو" خاص في المباراة، وهو ما دفع حسن الناقور؛ عضو شرف الغريم التقليدي والجار الهلال للسخرية..

الناقور نشر فيديو أثناء رفع جمهور النصر للتيفو، يظهر خلاله أحد العاملين في الاستاد يشارك في رفعه، لسد العجز الجماهيري، وعلق: "بعد العجز عن رفع التيفو لعدم وجود جمهور، تم الاستعانة بالعاملين في الملعب، الجماهيرية"، مع رمز ضاحك للتهكم على الوضع.

يذكر أن ضعف الحضور الجماهيري النصراوي في المدرجات يأتي رغم احتلال فريقهم لوصافة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، خلف الهلال؛ المتصدر بـ53 نقطة، لكن الزعيم لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

SHAHID