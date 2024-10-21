فيديو | بنفس طريقته .. جمهور العين يعاقب علي البليهي قبل انطلاق مواجهة الهلال

مدافع الزعيم يشارك أساسيًا في المباراة، فماذا حدث بينه وبين الجمهور الإماراتي؟

بينما يلجأ علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، لاستفزاز الخصوم على أرض الملعب أثناء المباريات للتأثير على تركيزهم، قرر جمهور العين الإماراتي استخدام نفس السلاح معه قبل انطلاق مواجهة الفريقين.

الزعيم السعودي يحل ضيفًا اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة - على نظيره الإماراتي، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويشارك البليهي أساسيًا في المباراة بحسب التشكيل المعلن بشكل رسمي من ناديه، حتى شهدت عمليات الإحماء هجوم الجماهير العيناوية عليه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فور ظهور مدافع الزعيم أمام مدرجات الخصم لإجراء عمليات الإحماء، أطلق أصحاب الأرض صافرات الاستهجان عليه، متبعين معه نفس سياسته مع الخصوم.

يذكر أن الهلال يدخل المباراة متصدرًا لجدول ترتيب مجموعة الغرب برصيد ست نقاط، فيما يأتي العين في المركز العاشر برصيد نقطة وحيد من جولتين.

ويرغب الزعيم في الثأر من الفريق الإماراتي الذي هزمه في دور نصف نهائي النسخة الماضية (5-4) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتوج باللقب في النهاية.