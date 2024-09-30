فيديو | من يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا .. جمهور الأهلي يرد الإساءة للوصل بـ"هتاف منافسهم المهين"

منافسة خاصة في المدرجات خلال الديربي العربي بين النصر والوصل..

بينما بدأ جمهور الوصل الإماراتي مواجهة الأهلي السعودي بمحاولة استفزاز والتقليل من الخصم، جاءهم الرد من جماهير الراقي في النهاية تحت شعار "من يضحك أخيرًا .. يضحك كثيرًا".

الراقي نجح في خطف الفوز من داخل معقل فهود زعبيل بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال النخبة الآسيوية.

وقبل المباراة، ردد الجمهور الإماراتي هتاف "جندلة بس"، في إسقاط على وداع الأهلي لكأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32 بالهزيمة أمام الجندل؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليس هذا فحسب، بل رفع جمهور الوصل كذلك لافتات تذكر الأهلي بكارثة هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى في موسم 2022-2023.

لكن بعد المباراة، أتاهم الرد من الجماهير الأهلاوية التي استعانت بهتاف خصوم الوصل في الدوري الإماراتي، مرددة: "عشاكم اليوم والله تونة"، إذ يستبدل المنافسون لقب "فهود زعبيل" إلى "قطاو زعبيل" (قطط زعبيل).

يذكر أن الأهلي يتصدر حاليًا جدول ترتيب مجموعة غرب الآسيوية بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، فيما يحل الوصل في المركز الخامس بثلاث نقاط فقط، مع الوضع في الحسبان أن مباريات الجولة الثانية لم تنته بعد.