جمهور الاتحاد لا يسامح .. لفتة طيبة من سعد اللذيذ تواجه بهجوم حاد!

الغضب مسيطر على الاتحاديين في ليلة تأهلهم لربع نهائي دوري أبطال آسيا!

يبدو أن العلاقات لن تنصلح بين سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وجماهير نادي الاتحاد، إذ تعرض الرجل لهجوم حاد من قبلها في الساعات الماضية.

العميد نجح أمس الخميس، في العبور لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد الفوز أمام نافباخور الأوزبكي بثنائية مقابل هدف وحيد، في إياب دور الـ16.

وهو اليوم نفسه الذي شهد صعود الهلال بعد الفوز أمام سباهان أصفهان الإيراني (3-1)، وقبلها تأهل النصر بالفوز أمام الفيحاء السعودي (2-0).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبمناسبة هذه النجاحات، حرص اللذيذ على تهنئتهم، فكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "مبروك تأهل 3 فرق سعودية لربع نهائي كأس آسيا وتأكيد تفوق الكرة السعودية، نهنئ النصر، الاتحاد والهلال، ونشيد أيضًا بالتجربة الشجاعة لفريق الفيحاء ونتمنى له حظًا أوفر في المشاركات المقبلة".

وبينما ردت غالبية جماهير الزعيم والعالمي على تهنئته بطريقة إيجابية، ملأت جماهير العميد التعليقات أسفل التغريدة بالهجوم على اللذيذ بداعي أنه لم يدعم فريقها بنجوم على جودة عالية خلال الصيف الماضي، وقتما كان مسؤولًا عن برنامج استقطاب الصفقات العالمية لدوري روشن.

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين: "كان بالإمكان أن نرى مثل هذه التبريكات للاتحاد في كأس العالم للانديه و الذي كان نادينا ضحية كبرى لتقصير واضح في حقه و عدم تجهيزه لمحفل عالمي كبير و يؤرخ لسنوات عديدة و يكون باكورة الانطلاقة للكرة السعودية عبر البوابة العالمية من خلال الاتحاد الذي يعد احد اركانها و من المفترض ألا تُغفل متطلباته إطلاقًا، الاتحاد قبل ان تتولى ملفه سطر الملاحم في هذه القارة ووصل للنهائيات في نسخ عديدة و روض بطولاتها، نريد عمل ملموس و ليس كلام تبريكات لتنسينا التقصير الكبير بحقنا في هذا الصيف الكارثي".

وأضاف آخر: "لا تبارك للاتحاد مانبي خيرك ولا شرك"، قبل أن يعلق ثالث: "الله لا يبارك فيك ولا يوفقك في حياتك".

يذكر أن العميد عبر من نافباخور بشق الأنفس، إذ تعادل معه ذهابًا 0-0، وفي الإياب جاء هدف الفوز بالنيران الصديقة من لاعب الفريق الأوزبكي.