"تنبأ بها جمهور الأهلي" .. إعلامي يُحذر خالد العيسى من كارثة ويطالبه بتقليد الهلال والنصر!

"لماذا ترشح لرئاسة الأهلي مرة ثانية؟"

وجه الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، رسالة تحذير من "كارثة" تنبأ بها جمهور النادي الأهلي، مُطالبًا خالد العيسى، رئيس الشركة غير الربحية، لتوضيح الأمور، خاصة فيما يتعلق بصفقات النادي في الميركاتو الصيفي، في ظل عدم إبرام النادي لأي تعاقدات، مع تبقي 3 أسابيع على غلق باب الانتقالات.

وتمثّل نشاط الأهلي، في سوق الميركاتو، في إعارة اثنين من لاعبيه الأجانب، وهما آلان ماكسيمين ومودو بارو، إلى فريقي فنربخشة وكيجايلي سبور في الدوري التركي، كما وقع على مخالصة مالية مع اللاعبين مراد خضري وزيد العنزي، دون أن يتعاقد مع أي صفقة جديدة.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي محمد الشهراني، عبر برنامج "ركلة حرة"، إن جماهير الأهلي كان يراهن على عدم توقيع أي صفقة قبل انتهاء منافسات كاس السوبر السعودي، ليرد الشمراني قائلًا "إن صح هذا الأمر، فهذه كارثة للأهلي، لأنك تخدم المنافس، رغم أن هذه عادة النادي منذ السابق، بأن تعاقداته تأتي دومًا في اللحظة الأخيرة، ولكن يجب أن ينظر إلى جاره الاتحاد الذي أجرى صفقات متتالية هذا الموسم، وهذه تمثل الشركة الأساسية بين الإدارة والشركة، لا ندري لماذا الأهلي مُصاب بالكسل؟"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الشمراني "هناك أناس سعوديون يعملون في النادي، إذا اتصلت بهم يردون عليك بأصوات مرتعشة، يخشون الحديث معك، اكتشفتُ أنهم موظفين يريدون الحصول على رواتبهم فقط، يخافون من أن يُتهموا بتسريب معلومة، رغم أن تستفسر بشكل طبيعي عن النادي، كما أنك لا تجد المتحدث باسم النادي، والحساب الرسمي لا يستعرض إلا التغريدات الكلاسيكية".

ووجه الشمراني رسالة إلى خالد العيسى، رئيس شركة الأهلي، قائلًا "نتمنى من العيسى ألا يكرر ما حدث في الموسم الماضي؛ شاهدت رئيس الهلال في معسكر الفريق، ورئيس الاتحاد حضر مباراة فريقه في إيطاليا، كما ظهر رئيس النصر وتحدث. إذا أردت أن تكون معزولًا في النادي فأخبرنا، ولكن السؤال ما الذي جعله يوافق على رئاسة النادي مجددًا؟ وأين هي المفاجأة التي وعدها للجماهير؟ علمًا بأن العيسى لم يقدم شيئًا للنادي وتحقيق المركز الثالث في الدوري يعود إلى جهود الشركة وصندوق الاستثمار والمدرب".